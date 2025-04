Bessent: Trump wil heffingen voor China niet eenzijdig verlagen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan om eenzijdig de importtarieven op Chinese goederen te verlagen. Dat verklaarde zijn minister van Financiën Scott Bessent woensdag aan journalisten na veel speculatie over een mogelijke tariefsverlaging na geruststellende opmerkingen van Trump.

Bessent gaf aan dat de regering-Trump naar meerdere factoren kijkt rond China, niet alleen naar tarieven maar ook naar andere handelsbelemmeringen en overheidssubsidies. Hij wees er verder op dat er geen tijdschema is voor de betrekkingen met China. Volgens hem zou een volledige herschikking van de handel twee tot drie jaar kunnen duren.

Trump zinspeelde dinsdag zelf op een minder harde houding tegenover China, waarmee hij in een handelsoorlog verzeild is geraakt. The Wall Street Journal heeft ook al van bronnen vernomen dat in Washington wordt nagedacht over een forse verlaging van de heffingen voor de tweede economie van de wereld.