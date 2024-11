Best Buy en Kohl's zakken op beurs in aanloop naar Black Friday

NEW YORK (ANP) - Best Buy behoorde dinsdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De elektronicaketen boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Ook verlaagde de retailer de omzetverwachting voor het hele jaar. Volgens topvrouw Corie Barry hielden consumenten de hand op de knip voorafgaand aan de koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday. Nu de uitverkoop voor de feestdagen is begonnen, neemt de vraag volgens haar wel toe. Het aandeel werd ruim 8 procent lager gezet.

Ook Kohl's (min 0,2 procent) werd negatiever over de jaaromzet na tegenvallende verkopen van schoenen en kleding in het afgelopen kwartaal. De warenhuisketen kondigde ook het vertrek aan van topman Tom Kingsbury. Hij stapt in januari op en wordt opgevolgd door Ashley Buchanan.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De vrees voor een wereldwijde handelsoorlog zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 44.527 punten en de brede S&P 500-index won 0,2 procent op 5999 punten. Techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 19.144 punten.