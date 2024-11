Nederland overschrijdt EU-begrotingsrichtlijnen

De Nederlandse overheidsuitgaven overschrijden de richtlijnen van de nieuwe Europese begrotingsregels. Nederland moet meer bezuinigen om te voorkomen dat de overheidsuitgaven de komende jaren boven de Europese normen uitvallen. Dat heeft de Europese Commissie woensdag gezegd.

De Europese Commissie heeft voor 22 lidstaten beoordeeld of hun overheidsuitgaven in lijn liggen met de nieuwe begrotingsregels. Nederland is het enige land waarmee de Commissie niet akkoord gaat. Het begrotingstekort van Nederland zal volgens de Commissie naar verwachting oplopen van 0,2 procent in 2024 naar 2,4 procent in 2026.