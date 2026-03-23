Bestaande koopwoningen ruim 5 procent duurder in februari

DEN HAAG (ANP) - Bestaande koopwoningen waren in februari gemiddeld 5,4 procent duurder dan een jaar eerder. Dat constateren het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster op basis van de recentste cijfers. In januari stegen de prijzen ook met 5,4 procent op jaarbasis.

Gemiddeld was men in februari 487.768 euro kwijt voor een bestaande woning. Daarmee stegen de prijzen met 0,1 procent vergeleken met een maand eerder.

De prijsstijging bereikte een piek in juli 2022, waarna de prijzen tot aan juni 2023 daalden. Sindsdien stegen de gemiddelde prijzen van koopwoningen maandelijks.

Uitponden

De afvlakking van de stijging komt door het zogeheten uitponden, waarbij beleggers door aangescherpte regels voormalige huurwoningen op de koopmarkt brengen. Het aanbod van vooral appartementen neemt toe, wat de gemiddelde prijs drukt. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) houdt er rekening mee dat deze uitpondgolf na 1 juli minder hevig wordt.

Het Kadaster registreerde in februari ruim 8 procent meer transacties dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vorige maand werden in totaal bijna 18.000 woningen verkocht. Het Kadaster ziet ook dat het aantal verkochte woningen in de eerste twee maanden van 2026 ruim 7 procent hoger ligt dan in dezelfde periode een jaar eerder.