Opnieuw staking bij DHL Express

UTRECHT (ANP) - Werknemers van DHL Express gaan maandag opnieuw staken, heeft vakbond FNV aangekondigd. Om eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten wordt het werk neergelegd op meerdere vestigingen in Zuid-Nederland, waaronder Breda, Rotterdam en Eindhoven. De staking duurt de hele dag.

DHL Express is onderdeel van DHL en richt zich met name op spoedzendingen van documenten en de levering van pakketten aan bedrijven. Er werken zo'n 2000 mensen. Volgens de vakbond kunnen consumenten ook hinder ondervinden van de actie, bijvoorbeeld doordat een bestelling die ze bij een ander bedrijf hebben geplaatst hierdoor later kan worden geleverd omdat dat bedrijf de zending later ontvangt van DHL Express.

Vorige week werd er ook al gestaakt bij DHL Express. Vakbonden vinden het loonbod van het bedrijf van 3,25 procent vanaf 1 juli en nog eens 3 procent volgend jaar te mager. Medewerkers van andere onderdelen van DHL zouden meer loonsverhoging krijgen. Ook stellen de bonden dat DHL Express verslechteringen wil doorvoeren, zoals het schrappen van de overwerktoeslag en het beperken van de loondoorbetaling bij ziekte.

DHL Express betoogde zelf vorige week juist dat het "een goed en constructief voorstel" had gedaan, "zowel in absolute zin als in vergelijking met andere cao's". De onderneming riep de vakbonden op om weer in gesprek te gaan. "DHL zegt dat ze willen praten, maar tegelijk geven ze aan dat ze niet op onze eisen ingaan", merkt FNV-bestuurder Jacqueline Lohle op. "Dan heeft overleg weinig zin. Als het nodig is, gaan we door met acties."