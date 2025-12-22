Bestaande koopwoningen ruim 6 procent duurder in november

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in november met gemiddeld 6,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In oktober ging het nog om een prijstoename van gemiddeld 6,6 procent.

Daarmee was voor de achtste maand op rij sprake van een afzwakking van de prijsstijging. In het voorjaar ging het nog om stijgingen van meer dan 10 procent.

Vergeleken met oktober namen de prijzen met gemiddeld 0,3 procent toe. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning was vorige maand 477.531 euro.

Kleine plus

De prijzen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend weer stijgend. In november lagen de prijzen gemiddeld 14,9 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

In november wisselden 18.224 woningen van eigenaar, een kleine plus vergeleken met een jaar eerder. Over de eerste elf maanden van dit jaar ging het om 211.541 woningtransacties. Dat is bijna 16 procent meer op jaarbasis.