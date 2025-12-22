ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bestaande koopwoningen ruim 6 procent duurder in november

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 6:30
anp191225155 1
DEN HAAG (ANP) - De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in november met gemiddeld 6,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In oktober ging het nog om een prijstoename van gemiddeld 6,6 procent.
Daarmee was voor de achtste maand op rij sprake van een afzwakking van de prijsstijging. In het voorjaar ging het nog om stijgingen van meer dan 10 procent.
Vergeleken met oktober namen de prijzen met gemiddeld 0,3 procent toe. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning was vorige maand 477.531 euro.
Kleine plus
De prijzen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend weer stijgend. In november lagen de prijzen gemiddeld 14,9 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.
In november wisselden 18.224 woningen van eigenaar, een kleine plus vergeleken met een jaar eerder. Over de eerste elf maanden van dit jaar ging het om 211.541 woningtransacties. Dat is bijna 16 procent meer op jaarbasis.
loading

POPULAIR NIEUWS

4807400-1

Miljoenen liters festivalpoep jarenlang stiekem gedumpt

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

Nee, je mag niet zoveel je wilt nemen van het kaasplankje

ANP-545297851

De seizoenen op aarde zijn compleet in de war, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

mufasa-links-en-kyra

Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurden

28812527_m

Windmolens op zee zijn helemaal niet slecht voor leven onder water, integendeel

ANP-467759040 (1)

Voor 80 procent gelukkig? Dat is meer dan genoeg

Loading