Uitstel borstkankeronderzoek kost tientallen levens

gezondheid
door Gerard Driehuis
maandag, 22 december 2025 om 6:15
ANP-513937043
Tussen de dertig en zestig vrouwen overlijden jaarlijks extra aan borstkanker door vertragingen in het bevolkingsonderzoek. Dat blijkt volgens het AD uit berekeningen van het RIVM.
Iets meer dan drieduizend vrouwen overlijden jaarlijks aan borstkanker. Een aantal dat veel hoger zou liggen zonder het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Zo'n 1300 sterfgevallen per jaar worden daarmee voorkomen. Alleen is het dan wel belangrijk dat die controles eens per twee jaar worden uitgevoerd.
Een streven dat bij lange na niet wordt gehaald. Sterker nog: de tijd tussen twee controles gaat nog verder oplopen, waarschuwt staatssecretaris Judith Tielen. Door dat uitstel kunnen minder sterfgevallen worden voorkomen.
Als de periode tussen twee controles oploopt tot drie jaar dan kost dat per jaar tussen de dertig en zestig levens. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.
Eén op de zeven vrouwen in Nederland krijgt ooit te maken met borstkanker. Omdat borstkanker het meest (80 procent) voorkomt bij vrouwen boven de 50 jaar, krijgen alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar eens per twee jaar een uitnodiging. Althans, dat is dus de bedoeling.

