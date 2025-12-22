Uitstel borstkankeronderzoek kost tientallen levens

Tussen de dertig en zestig vrouwen overlijden jaarlijks extra aan borstkanker door vertragingen in het bevolkingsonderzoek . Dat blijkt volgens het AD uit berekeningen van het RIVM.

Iets meer dan drieduizend vrouwen overlijden jaarlijks aan borstkanker. Een aantal dat veel hoger zou liggen zonder het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Zo'n 1300 sterfgevallen per jaar worden daarmee voorkomen. Alleen is het dan wel belangrijk dat die controles eens per twee jaar worden uitgevoerd.

Een streven dat bij lange na niet wordt gehaald. Sterker nog: de tijd tussen twee controles gaat nog verder oplopen, waarschuwt staatssecretaris Judith Tielen. Door dat uitstel kunnen minder sterfgevallen worden voorkomen.

Als de periode tussen twee controles oploopt tot drie jaar dan kost dat per jaar tussen de dertig en zestig levens. Dat blijkt uit berekeningen van het RIVM.