Bestellingen bij defensieconcern Rheinmetall blijven toenemen

DÜSSELDORF (ANP) - Het Duitse defensieconcern Rheinmetall blijft profiteren van de grote militaire investeringen voor herbewapening in Europa. De bestellingen blijven binnenkomen, want het orderboek van Rheinmetall groeide aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar naar een waarde van 73 miljard euro. Dat was 56 miljard euro een jaar eerder.

Die groei werd mede gestuwd doordat Rheinmetall werven voor de bouw van oorlogsschepen heeft overgenomen. Dat is voor het eerst meegenomen in het orderboek. Het leverde 5,5 miljard euro aan orders op. Verder is het bedrijf uit Düsseldorf ook producent van de Leopard-tanks en andere pantservoertuigen en ook een grote munitieleverancier, waaronder artilleriegranaten.

De omzet steeg met 8 procent tot meer dan 1,9 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Voor heel 2026 rekent Rheinmetall op een omzet tussen de 14 miljard en 14,5 miljard euro. Dat was vorig jaar nog ruim 9,9 miljard euro.