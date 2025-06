Bestuurder Federal Reserve wil renteverlaging in juli

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, zou in juli over moeten gaan tot een renteverlaging. Dat zei Fed-gouverneur Christopher Waller in een interview met zakenzender CNBC. Hij denkt namelijk dat de impact van de importheffingen van president Donald Trump op de inflatie beperkt en van korte duur zal zijn. Afgelopen week hield de Fed de rente nog voor de vierde keer op rij onveranderd.

De Fed beslist eind juli opnieuw over de rente in de Verenigde Staten. Volgens Waller liggen de inflatie en economische groei rond de doelstellingen van de Fed, wat dus ruimte biedt voor een renteverlaging.

Trump zelf uitte vrijdag weer felle kritiek op Fed-voorzitter Jerome Powell omdat de rente niet wordt verlaagd. Hij noemde Powell op zijn socialmediaplatform Truth Social een "domhoofd", "dwaas" en een "Trump-hater". Hij zinspeelde ook opnieuw op het ontslag van Powell als voorzitter van de Fed.