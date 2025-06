Met startschot voor Run is Festival op de Ring Amsterdam begonnen

AMSTERDAM (ANP) - Met het hardloopevenement Run op de Ring is het Festival op de Ring van start gegaan. Het festival op de ringweg A10 is een van de grootste evenementen waarmee het 750-jarig bestaan van Amsterdam wordt gevierd.

Aan het hardloopevenement doen 20.000 mensen mee, die 3,75 kilometer afleggen. Ze starten in etappes. Het parcours werd donderdag ingekort in verband met de hitte, het was eerst 7,5 kilometer. De eerste startgolf was de Special Run, voor mensen met een beperking.

Een groot deel van de A10 is deze zaterdag afgezet voor de viering. De festiviteiten zijn op de binnenring, de buitenring blijft vrij voor nood- en hulpdiensten. Bij grote drukte worden er op de A10 zogeheten sectorscheidingen ingericht waar ambulance, politie, brandweer en andere essentiële hulpverleners doorheen kunnen.

253.000 tickets

De hele dag en avond zijn er optredens, bijvoorbeeld van Kris Kross Amsterdam, kinderspelen, muziek en tal van andere activiteiten. Zo geven twintig stellen elkaar het jawoord, van wie het eerste door burgemeester Femke Halsema wordt getrouwd.

Gezien de drukte en de hitte is het aantal bezoekers aan het Festival op de Ring gemaximeerd op 253.000. Aanvankelijk waren er 280.000 digitale tickets beschikbaar en nog eens 40.000 papieren kaartjes. Maar 16 procent van de 280.000 tickets is niet geclaimd, dat zijn er ongeveer 45.000. Van deze niet-geclaimde kaartjes zijn er ongeveer 4000 vergeven aan mensen die op de wachtlijst stonden. Van de papieren tickets zijn er 13.000 uitgedeeld.

Watertappunten

Er zijn 344 gratis watertappunten. Ook kunnen bezoekers zich op verschillende plekken insmeren met zonnebrand en is er extra EHBO-ondersteuning.