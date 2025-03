Zwak begin van 2025 voor Duitse export

WIESBADEN (ANP) - De Duitse export is aan het begin van dit jaar gezakt, mede door een lagere uitvoer van Duitse goederen naar China en de Verenigde Staten. Volgens het federale statistiekbureau Destatis ging de totale exportwaarde van Duitse producten in januari met 2,5 procent omlaag tot 129,2 miljard euro in vergelijking met een maand eerder. Duitsland kampt al langer met een zwakkere buitenlandse vraag naar bijvoorbeeld Duitse auto's en bedrijfsmachines.

Destatis meldt dat de export van goederen 'Made in Germany' naar de VS met ruim 4 procent daalde ten opzichte van december, naar een waarde van 13 miljard euro. De uitvoer naar China kromp met bijna 1 procent tot 6,7 miljard euro. Maar ook naar andere landen binnen de Europese Unie stond de Duitse export onder druk. Die zakte met meer dan 4 procent tot een waarde van 69,8 miljard euro.

De import van Duitsland, de grootste economie van Europa en belangrijkste handelspartner van Nederland, nam wel toe in de eerste maand van dit jaar. De invoer steeg op maandbasis met 1,2 procent tot 113,1 miljard euro.

Economen verwachten voorlopig nog geen sterk herstel van de Duitse export, terwijl ook de handelsspanningen door de importheffingen van Donald Trump voor onzekerheid zorgen. Uit een recente peiling van onderzoeksinstituut Ifo bleek dat maar weinig bedrijfssectoren in Duitsland herstel voorzien in de komende maanden. "Binnenlandse ondernemingen blijven nog steeds wachten op een aantrekkende vraag uit het buitenland", aldus Ifo.