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Betaalbedrijf Adyen doet mee aan proef digitale euro van ECB

Economie
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 12:49
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FRANKFURT (ANP) - Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan de proef met de digitale euro van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft in totaal 36 banken en aanbieders van betaaldiensten geselecteerd voor de proef van twaalf maanden, die in de tweede helft van 2027 van start gaat.
De bedrijven, variërend van traditionele banken tot betaalplatformen, werden geselecteerd uit meer dan vijftig aanvragers, meldt de ECB. De deelnemende bedrijven zijn afkomstig uit 16 van de 21 eurolanden. Naast Adyen doen de Italiaanse bank UniCredit, Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, en onlinebank Revolut mee aan de proef. De Nederlandse grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO staan niet op de deelnemerslijst van de ECB.
"De grote belangstelling vanuit de markt voor de pilot toont de bereidheid van de private sector om actief deel te nemen en snel vooruitgang te boeken met het digitale europroject om het Europese betalingslandschap te versterken", zei Piero Cipollone, ECB-bestuurslid en voorzitter van de taskforce voor de digitale euro.
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