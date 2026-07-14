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'Wifi, water en stroom' voor asielzoekers in dagopvang Ter Apel

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 12:44
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TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis is dinsdag bezig "alles in te richten" in de nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij Ter Apel. "Dat betekent dat de mensen hier straks kunnen beschikken over wifi, water en stroom, zodat ze tijdens het wachten in elk geval verbonden zijn met de rest van de wereld", aldus een woordvoerder van de hulporganisatie.
De bedoeling is dat asielzoekers voor wie nog geen opvangplek beschikbaar is in Ter Apel vanaf woensdag worden opgevangen in een leegstaand kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum. Daar zijn de asielzoekers veiliger, na een aantal incidenten op het grasveld buiten de opvang.
In het pand is airconditioning en zijn er toiletten. Er zijn thee, koffie, maaltijden en snacks. Er zal gecontroleerde toegang zijn, wat inhoudt dat mensen die zich bij het COA hebben gemeld een bandje met datum krijgen ter herkenning. Ook zullen mensen op het voorterrein van het pand op picknicktafels kunnen verblijven, waarbij er ook toiletten buiten geplaatst worden.
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