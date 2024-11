Thuisbezorgd-eigenaar fors hoger op Damrak na verkoop Grubhub

AMSTERDAM (ANP) - Just Eat Takeaway behoorde woensdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op de aankondiging dat het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub verkoopt aan branchegenoot Wonder. Het aandeel werd ruim 20 procent hoger gezet.

Just Eat Takeaway zocht al langer naar een koper voor Grubhub, dat in 2021 werd gekocht voor 7,3 miljard dollar. Sindsdien heeft het bedrijf voor miljarden aan waarde afgeschreven op de dochteronderneming. Grubhub wordt nu verkocht voor 650 miljoen dollar. Just Eat Takeaway verwacht dat de netto-opbrengst van de verkoop zo'n 50 miljoen dollar zal bedragen.