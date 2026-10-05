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Betaalbedrijf Mollie komt met alternatief voor iDEAL

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Betaalbedrijf Mollie komt met een nieuwe methode om producten en diensten op het internet te kopen. Daarmee zet het een directe concurrent van iDEAL en diens opvolger Wero in de markt. Mollie bevestigt dat zijn service geen kopersbescherming biedt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Wero.
Met een kopersbescherming kan de consument zijn geld terugeisen. Dat recht heeft de koper als het product niet, of met schade, is aangeleverd. Hoewel verschillende organisaties dit soort bescherming aanmoedigen, zijn betaaldienstverleners terughoudender. Het zou namelijk voor kunnen komen dat een bedrijf failliet gaat en dat kopers dan hun geld terugeisen via deze weg. De kosten kunnen dan voor de betalingsverwerker zijn. Ook vrezen bedrijven dat er aankoopfraude ontstaat als mensen hun spullen wel krijgen, maar doen alsof dat niet zo is en dan geld terugvragen.
Volgens Mollie heeft het systeem een directe verbinding naar meer dan 2500 banken. Het bedrijf lanceert de dienst eerst in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk.
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