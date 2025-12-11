ECONOMIE
Betaalbedrijf Mollie koopt Britse branchegenoot voor 1,1 miljard

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 15:48
anp111225141 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse betaaldienstverlener Mollie koopt zijn Britse branchegenoot GoCardless voor een bedrag van 1,1 miljard euro. Na de overname, die wordt afgehandeld in aandelen en contanten, ontstaat een fintechbedrijf dat samen zo'n 350.000 bedrijven als klant heeft.
Mollie werd groot als aanbieder van een platform dat verschillende betaalsystemen laat werken op de site van hun klanten, bijvoorbeeld webshops. Het bedrijf biedt ook diensten aan voor geldbeheer. GoCardless is gespecialiseerd in diensten waarbij bedrijven betalingen of maandelijkse incasso's direct kunnen regelen via bankrekeningen, zonder dat daar een betaalkaart voor nodig is.
Topman Koen Köppen van Mollie verwacht dat zijn bedrijf dankzij de toevoeging van het aanbod van GoCardless kan blijven groeien. "Door hen bij Mollie te halen, zetten we een enorme stap in het realiseren van onze visie: één compleet platform voor duurzame groei", zegt hij.
