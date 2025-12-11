OM: Damen wil proces zo lang mogelijk rekken

ZWOLLE (ANP) - Damen is erop uit om het strafproces dat speelt rond de scheepsbouwer "zo lang mogelijk te rekken". Dat zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Zwolle in reactie op de onderzoekswensen van Damen, dat onder meer ruim honderd getuigen van over de hele wereld wil laten ondervragen.

De grootste scheepsbouwer van Nederland en verschillende (oud-)topbestuurders worden verdacht van betrokkenheid bij jarenlange omkoping bij de verkoop van schepen in meerdere landen en valsheid in geschrifte.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de rechter het merendeel van de onderzoekswensen van Damen afwijst. In veel gevallen vindt het OM het ondervragen van een getuige niet relevant voor de feiten waarvan Damen wordt verdacht, in enkele gevallen was er geen bezwaar. Het OM wil dat eerst de verdachten zelf worden ondervraagd en dat daarna pas een beslissing wordt genomen over de onderzoekswensen van de verdediging.