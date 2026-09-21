Betaald reservistenverlof voor ING-personeel, regeling in opkomst

AMSTERDAM (ANP) - ING-medewerkers die actief zijn als reservist krijgen vanaf maandag maximaal tien dagen per jaar betaald reservistenverlof. De bank heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Defensie. Dit soort regelingen, waarbij werkgevers het makkelijker maken voor medewerkers om hun reguliere werk te combineren met vrijwillige inzet voor de krijgsmacht, zijn in opkomst, ziet werkgeversvereniging AWVN.

Defensie weet nog steeds te weinig reservisten aan zich te binden en doet steeds vaker een beroep op werkgevers. "Als bank beschikken we over kennis die van waarde kan zijn voor de bescherming van Nederland", stelt ING Nederland-topman Peter Jacobs.

Een woordvoerder van de AWVN spreekt van een "handvol" bestaande afspraken op het gebied van betaald reservistenverlof, voornamelijk van grote bedrijven in de dienstverlenende sector. DHL sloot eerder dit jaar ook zo'n soort overeenkomst met Defensie. De werkgeversvereniging verwacht in de nabije toekomst steeds meer van zulke afspraken te zien.