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Betaaldienst Klarna somberder over belangrijke Duitse markt

Economie
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 15:46
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STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Aanbieder van achterafbetaling Klarna heeft zijn financiële verwachtingen verlaagd vanwege ongunstige wisselkoersen en tegenvallende volumes in Duitsland. Beleggers op Wall Street zijn hier flink van geschrokken. De bekende Buy Now, Pay Later-dienst ging dinsdag in de vroege handel in New York meer dan 19 procent onderuit.
Het Zweedse bedrijf rekent nu op een jaaromzet van 4,1 miljard tot 4,2 miljard dollar, waar eerder nog van 4,3 miljard werd uitgegaan. Duitsland vormt verreweg de grootste markt voor Klarna.
Ondanks deze tegenvaller groeide Klarna afgelopen kwartaal wel. De omzet bedroeg ruim 1 miljard dollar, meer dan een kwart hoger dan een jaar terug. Daarbij ging 9 miljoen dollar nettowinst in de boeken. In dezelfde periode vorig jaar was er nog sprake van 53 miljoen dollar verlies.
Klarna ging vorig jaar naar de beurs in de Verenigde Staten, maar sindsdien is de waarde van het aandeel flink gezakt. Er is de laatste tijd veel concurrentie tussen betaaldiensten en dat baart beleggers zorgen.
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