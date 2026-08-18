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Portugees OM begint onderzoek naar dood wielrenner Tarling (19)

Sport
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 15:18
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LISSABON (ANP/DPA) - Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van het 19-jarige wielertalent Finlay Tarling. De wielrenner uit Wales kwam vrijdag om het leven door een botsing met een auto tijdens de achtste etappe in de Ronde van Portugal. Die wagen was geen onderdeel van de officiële karavaan.
Het onderzoek moet duidelijk maken hoe het voertuig op het wedstrijdparcours terecht kon komen. De automobilist wachtte aanvankelijk en liet het peloton passeren, verklaarde een politiewoordvoerder tegenover de Portugese omroep RTP. Toen er geen renners meer in zicht waren, vroeg hij aan toeschouwers in de buurt of de weg vrij was. Omdat de toeschouwers er ten onrechte van uitgingen dat er geen renners meer zouden komen, reed de man het parcours op, waar hij korte tijd later in botsing kwam met de renner van het NSN Development Team.
De rechtbank heeft opdracht gegeven tot een autopsie op het lichaam van Tarling.
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