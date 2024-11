Arbeidsinspectie legt politie dwangsom op om problemen met C2000

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft de politie een dwangsom opgelegd om haar niet goed functionerende communicatiesysteem C2000. Volgens een woordvoerder van de inspectie doet de politie te weinig om de problemen op te lossen.

De dwangsom bedraagt 325.000 euro en wordt geïnd als over zestien weken nog steeds niet aan de eisen van de inspectie is voldaan. Het bedrag kan iedere twee maanden oplopen tot een maximum van bijna 1 miljoen euro.

De politie geeft aan dat de dwangsom bedoeld is om (veiligheids)maatregelen te nemen voor medewerkers zolang het C2000-systeem niet goed werkt, en niet om het verbeteren van het systeem zelf. De politie is teleurgesteld over de opgelegde dwangsom omdat ze vindt dat ze al "volop bezig is met het verbeteren van de opleiding, voorlichting en training over correct gebruik van C2000".