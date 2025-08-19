Beurs Amsterdam stijgt verder na hoopvol overleg over Oekraïne

AMSTERDAM (ANP) - De belangrijkste beursgraadmeters in Amsterdam gingen dinsdag verder omhoog, na de koerswinsten van maandag. Beleggers haalden opgelucht adem na het overleg tussen president Donald Trump, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en zeven Europese leiders om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De betrokkenen spraken na afloop van een "productief" gesprek en Trump verklaarde voorbereidingen te treffen voor een ontmoeting tussen Zelensky en de Russische president Vladimir Poetin.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, eindigde 0,6 procent hoger op 901,95 punten. De dalers waren op één hand te tellen. De MidKap klom eveneens met 0,6 procent, tot 931,63 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,3 procent.