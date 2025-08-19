Legerchefs NAVO overleggen over Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De legerchefs van de NAVO-landen bespreken woensdag hoe het na de laatste diplomatieke ontwikkelingen verder moet met de oorlog in Oekraïne. De hoogste commandant van de NAVO in Europa was bij de Amerikaans-Russische top in Alaska en brengt verslag uit.

De hoogste militairen van de 32 NAVO-lidstaten bellen in voor een videovergadering, meldt hun voorzitter Giuseppe Cavo Dragone. Ook de Amerikaanse legerchef is er volgens bronnen van persbureau Reuters bij.

De ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vrijdag in Alaska heeft een diplomatieke draaimolen op gang gebracht. Maandag volgde een bezoek van de Oekraïense president en Europese medestanders aan het Witte Huis, waarna weer contact met Poetin volgde. Door Trumps pendeldiplomatie moeten onder meer met spoed veiligheidsgaranties voor Oekraïne worden uitgewerkt.