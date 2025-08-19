ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Indiase leider voor het eerst in jaren weer naar China

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 17:46
anp190825158 1
NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi gaat voor het eerst in jaren weer naar China. Hij bezoekt daar eind augustus een top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO), maakte zijn nationale veiligheidsadviseur Ajit Doval bekend. Doval sprak over "nieuwe energie" in de diplomatieke betrekkingen met China.
Het wordt de eerste keer sinds 2018 dat Modi naar de communistische volksrepubliek gaat. De Aziatische grootmachten China en India wedijveren in de regio om invloed en het kwam in 2020 nog tot een dodelijk grensconflict. India vormt daarnaast met de Verenigde Staten, Australië en Japan de Quad, een informeel bondgenootschap dat wordt gezien als een platform om tegenwicht te bieden aan China.
Premier Modi schreef op X dat de relatie met China is verbeterd sinds een eerdere ontmoeting met de Chinese president Xi. De Chinese buitenlandminister Wang Yi, die India bezoekt, liet ondertussen weten dat zijn land de komst van Modi zeer waardeert.
Vorig artikel

Beurs Amsterdam stijgt verder na hoopvol overleg over Oekraïne

Volgend artikel

Week na bankroet Van Lier weer online met webshop

POPULAIR NIEUWS

ANP-450191132

Studie: zo werkt Ibuprofen nog veel beter

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

download (5)

Vitae Pro zegt dat het goed is voor ouder worden mensen. Is er wetenschappelijk bewijs voor die claim?

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden