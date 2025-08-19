Indiase leider voor het eerst in jaren weer naar China

NEW DELHI (ANP/AFP) - De Indiase premier Narendra Modi gaat voor het eerst in jaren weer naar China. Hij bezoekt daar eind augustus een top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO), maakte zijn nationale veiligheidsadviseur Ajit Doval bekend. Doval sprak over "nieuwe energie" in de diplomatieke betrekkingen met China.

Het wordt de eerste keer sinds 2018 dat Modi naar de communistische volksrepubliek gaat. De Aziatische grootmachten China en India wedijveren in de regio om invloed en het kwam in 2020 nog tot een dodelijk grensconflict. India vormt daarnaast met de Verenigde Staten, Australië en Japan de Quad, een informeel bondgenootschap dat wordt gezien als een platform om tegenwicht te bieden aan China.

Premier Modi schreef op X dat de relatie met China is verbeterd sinds een eerdere ontmoeting met de Chinese president Xi. De Chinese buitenlandminister Wang Yi, die India bezoekt, liet ondertussen weten dat zijn land de komst van Modi zeer waardeert.