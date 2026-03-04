14-jarige Dordtenaar vast voor aanranden hardlopende vrouwen

DORDRECHT (ANP) - Een 14-jarige jongen uit Dordrecht is woensdag aangehouden die ervan wordt verdacht sinds oktober meerdere hardlopende vrouwen op de billen te hebben geslagen. De jongen heeft toegegeven betrokken te zijn bij de aanrandingen in de omgeving van de Wielwijk in Dordrecht, aldus de politie.

Een woordvoerder zegt dat nog uitgezocht wordt "of hij echt de persoon is die heeft aangerand, of dat hij samen met iemand was". Ze zegt niet te weten om hoeveel slachtoffers het precies gaat. Twee weken geleden zijn ook nog meermaals vrouwen aangerand.

De politie zegt in nauw contact te staan met de slachtoffers die aangifte hebben gedaan. Hoeveel vrouwen aangifte hebben gedaan, deelt de politie niet in het bericht.