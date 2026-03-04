ECONOMIE
14-jarige Dordtenaar vast voor aanranden hardlopende vrouwen

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 18:02
anp040326172 1
DORDRECHT (ANP) - Een 14-jarige jongen uit Dordrecht is woensdag aangehouden die ervan wordt verdacht sinds oktober meerdere hardlopende vrouwen op de billen te hebben geslagen. De jongen heeft toegegeven betrokken te zijn bij de aanrandingen in de omgeving van de Wielwijk in Dordrecht, aldus de politie.
Een woordvoerder zegt dat nog uitgezocht wordt "of hij echt de persoon is die heeft aangerand, of dat hij samen met iemand was". Ze zegt niet te weten om hoeveel slachtoffers het precies gaat. Twee weken geleden zijn ook nog meermaals vrouwen aangerand.
De politie zegt in nauw contact te staan met de slachtoffers die aangifte hebben gedaan. Hoeveel vrouwen aangifte hebben gedaan, deelt de politie niet in het bericht.
