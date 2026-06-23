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Basketbalvedette Antetokounmpo staat voor grote transfer

Sport
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 9:18
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MIAMI (ANP/RTR/DPA) - Basketbalvedette Giannis Antetokounmpo staat voor een grote transfer in de NBA. Volgens Amerikaanse media als Associated Press en ESPN verruilt de 31-jarige Griek Milwaukee Bucks voor Miami Heat. In de ruil vergezelt Bobby Portis hem naar Miami. Daar krijgen de Bucks vier spelers en de nodige voordelen bij het kiezen van nieuwe spelers in de draft voor terug.
Antetokounmpo, die wordt beschouwd als een van de beste basketballers ter wereld, leidde de Bucks in 2021 naar het kampioenschap in de NBA. De lange Griek werd toen verkozen tot meest waardevolle speler (MVP) van de play-offs om de titel. De jaren daarvoor kreeg hij die onderscheiding in het reguliere seizoen.
Antetokounmpo speelde sinds 2013 voor geen andere club, maar hoopt met een transfer nu weer meer kans te maken op prijzen. Hij kan rekenen op een salaris van meer dan 50 miljoen dollar.
De transfer wordt naar verluidt pas op 6 juli officieel. De draft, waarbij clubs spelers kunnen kiezen voor het nieuwe seizoen, is dinsdag.
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