Energieprijzen worden heet hangijzer op de EU-top van donderdag

BRUSSEL (ANP) - De energieprijzen worden een van de topthema's van de vergadering van EU-regeringsleiders aankomende donderdag, laat een hooggeplaatste EU-bron weten. EU-landen willen snel een beslissing nemen om de energieprijzen omlaag te brengen, maar ze zijn het nog niet eens over wat de beste aanpak daarvoor is.

De Europese Commissie heeft eerder deze week verschillende opties aangereikt aan lidstaten: minder belasting op energie, het bieden van staatsteun om de energieprijs omlaag te brengen of aanpassingen in het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Via dat laatste betalen bedrijven geld voor de CO2 die ze uitstoten, wat ook invloed heeft op de energieprijs.

Met name over dat laatste is er discussie tussen de lidstaten. Zo wil bijvoorbeeld Italië het systeem helemaal afschaffen, daarbij extra aangespoord door de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Andere landen, waaronder Nederland, pleiten juist dat er al te veel is geïnvesteerd om van het systeem af te stappen.

ETS

Volgens de EU-bron is een meerderheid van de EU-leiders het erover eens dat het ETS in stand moet blijven. Wel is er erkenning dat betalen voor CO2-uitstoot zwaarder weegt in sommige lidstaten dan in andere, omdat ze bijvoorbeeld als armere EU-landen minder hebben kunnen vergroenen.

"Elke lidstaat heeft eigen issues. Het is de vraag of ze het eens kunnen worden over een gezamenlijk standpunt hierin", aldus de bron.

Vergroening armere lidstaten

De Europese Commissie heeft al toegezegd dat een herziening van ETS voor de zomer wordt verwacht. Daarvoor wordt onder meer gekeken hoe het systeem "realistischer" kan omgaan met de verwachte uitstoot na 2030, schreef commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een brief aan de EU-leiders. Ook wordt een fonds overwogen voor vergroening voor armere lidstaten, gevuld met de inkomsten uit ETS.

Voor het omlaagbrengen van de hoge energieprijzen door de oorlog werd eerder gewezen naar gerichte kortetermijnmaatregelen. Grote structurele veranderingen op de energiemarkt ziet Brussel niet zitten.