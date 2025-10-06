Beurs Parijs flink omlaag na ontslag premier Lecornu

PARIJS (ANP) - De aandelenbeurs in Parijs is maandagochtend flink gedaald, nadat de Franse premier Sébastien Lecornu zijn ontslag had ingediend. De CAC 40-index zakte daarna ongeveer 2 procent. Lecornu werd op 10 september beëdigd als premier met als moeilijke taak een begroting op te stellen.

De premier had zondagavond nog de verdeling van de belangrijkste ministersposten bekendgemaakt. Omdat de meeste portefeuilles in handen zouden blijven van de vorige ministers, volgde er kritiek vanuit de politiek en dreigde een motie van wantrouwen.

De Franse banken Société Générale, Crédit Agricole en BNP Paribas leverden tussentijds tot 7,3 procent in.