Hoger beroep moord Peter R. de Vries begonnen

SCHIPHOL (ANP) - In de beveiligde rechtbank op Schiphol is maandagochtend iets na 10.00 uur het hoger beroep begonnen over de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Negen mannen staan terecht voor hun mogelijke betrokkenheid.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen. Tegen de drie hoofdverdachten eiste het Openbaar Ministerie een levenslange celstraf. De rechtbank legde de vermeende schutter Delano G., chauffeur Kamil E. en 'moordmakelaar' Krystian M. uiteindelijk lagere straffen op. G. en E. kregen 28 jaar cel, M. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar en 1 maand. In de zaken van alle negen verdachten dient hoger beroep.

Voor het hoger beroep zijn deze week vier dagen uitgetrokken, donderdag worden de strafeisen verwacht. Eind deze maand staan de pleidooien van de advocaten van de verdachten op het programma. Eind dit jaar doet het gerechtshof waarschijnlijk uitspraak.