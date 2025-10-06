ECONOMIE
Onderzoek: Duitse autotoeleveranciers blijven somber

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 10:28
BERLIJN (ANP/DPA) - Het sentiment onder Duitse toeleveranciers aan de auto-industrie blijft erg somber door de zwakke vraag in de sector, de wereldwijde handelsonrust en het grote banenverlies bij bedrijven. Dat meldt autobrancheorganisatie VDA in een onderzoek. Bijna de helft van de 158 ondervraagde bedrijven omschrijft de huidige situatie als "slecht tot zeer slecht".
Volgens VDA drukt die somberheid op de investeringsbereidheid in de sector. Daarbij wil 60 procent van de bedrijven banen schrappen en is 80 procent van plan investeringen uit te stellen of te schrappen. Ook worden activiteiten naar het buitenland verplaatst vanwege de hoge kosten in Duitsland voor bijvoorbeeld energie en door bureaucratische regeldruk.
Slechts een op de vijf bedrijven houdt vast aan de huidige investeringsplannen. Vrijwel geen enkel bedrijf is echter van plan de investeringen te verhogen, aldus het onderzoek van VDA.
