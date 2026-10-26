Beursgang Anthropic wakkert optimisme op Wall Street aan

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag hoger gesloten, aangevoerd door chipbedrijven. De aanvraag voor een beursgang van AI-bedrijf Anthropic wakkerde het enthousiasme onder beleggers voor investeringen in kunstmatige intelligentie opnieuw aan. Beleggers hopen dat de beursgang de kwakkelende technologiesector een nieuwe impuls geeft.

Beleggers vonden de tijd ook weer rijp om in aandelen te stappen na de koersverliezen van vorige week. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 52.361,38 punten. De S&P 500-index won 0,7 procent op 7676,77 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 26.169,38 punten. De Amerikaanse beurzen gaan deze week voor Europese begrippen een uur eerder open dan normaal door het ingaan van de wintertijd in Europa. In de Verenigde Staten gaat de klok op zondag 1 november een uur terug.

De beurshandel staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat woensdag op het programma staat. Ook komen deze week grote Amerikaanse techbedrijven als Microsoft, Google-eigenaar Alphabet, Amazon en Intel met kwartaalcijfers. Die cijfers bieden mogelijk meer duidelijkheid of de miljardeninvesteringen in AI ook resultaten opleveren.

Failliet

De New Yorkse beursgraadmeters sloten vrijdag tot 1,2 procent lager door de stijgende olieprijzen. Olie werd vorige week flink duurder na berichten dat de Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten nieuwe aanvallen op Iran plannen voor na de Congresverkiezingen in de VS in november. Brentolie werd maandag 0,9 procent goedkoper op 115,70 dollar per vat.

Neocloud-bedrijven stonden onder druk nadat techmiljardair Elon Musk zei dat meer dan tweehonderd bedrijven in deze sector failliet zouden kunnen gaan. Neocloud-bedrijven richten zich volledig op het verhuren van rekenkracht voor AI. Volgens Musk is de toegang tot kapitaal op de schuldmarkten vrijwel volledig afgesloten voor "elk bedrijf dat niet over aanzienlijke inkomsten beschikt die losstaan ​​van AI-datacenters".

iPhone Duo

Bedrijven als Nebius zakten daardoor tot 3,5 procent. Beleggers maken zich de laatste tijd al zorgen over de hoge schulden van deze bedrijven en over de opbrengsten van de investeringen in datacenters.

Apple zakte 1,1 procent. Over de nieuwe iPhone Duo, een van de belangrijkste nieuwe producten van Apple in jaren, komen klachten binnen van klanten bij wie het opvouwbare scherm al na enkele uren of dagen is gebarsten.