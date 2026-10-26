Nederlands bitcoinbedrijf Bitonic gehackt

ROTTERDAM (ANP) - Het Nederlandse bitcoinbedrijf Bitonic is gehackt, waarbij bitcoins van drie klanten zijn gestolen. Volgens het bedrijf gaat het om "een klein bedrag" en zijn de klanten inmiddels volledig gecompenseerd. Bij andere accounts zijn de inloggegevens gewijzigd.

"De aanvaller heeft gegevens in onze systemen kunnen wijzigen, waaronder de inloggegevens van meerdere accounts. We kunnen op dit moment niet uitsluiten dat de aanvaller ook persoonsgegevens van andere klanten heeft ingezien. Op basis van wat we nu weten lijkt dat niet het geval, maar ons onderzoek daarnaar loopt nog", meldt het bedrijf.

Bitonic stelde zondagavond vast dat onbevoegden via "een kwetsbaarheid" toegang hadden gekregen tot een deel van de systemen. Uit voorzorg zijn de getroffen systemen direct offline gehaald, meldt Bitonic. Volgens het bedrijf is "de kwetsbaarheid direct verholpen" en zijn de systemen volledig hersteld.