ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet: prik tegen rhesusziekte moet minder afhankelijk van VS

Samenleving
door anp
anp261026171 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil voor een stof tegen rhesusziekte bij baby's minder afhankelijk worden van de VS. Bloedbank Sanquin gaat met andere Europese organisaties samenwerken om geneesmiddelen met bepaalde antistoffen op de Europese markt te brengen. "Er is in totaal 8,8 miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld voor een meer weerbare bloedvoorziening", schrijft minister Sophie Hermans van Volksgezondheid (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.
Als de moeder Rhesus D-negatief is en het ongeboren kind Rhesus D-positief, kan het voorkomen dat de moeder antistoffen tegen het bloed van het kind maakt. Een injectie met anti-Rhesus D-plasma maakt die kans kleiner.
Voor dat middel is de EU volledig afhankelijk van de VS, schrijft Hermans. "Binnen de EU wordt geen anti-Rhesus D-plasma ingezameld. Met het oog op de weerbaarheid van de zorg vindt het kabinet dit geen wenselijke situatie."
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen

shutterstock_2695635061 abp

Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen

IMG_5155

Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Na de recordstijging bij DSW is dit je premie in 2027 waarschijnlijk

werkstraf geeist tegen ratelband1466611687

Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband

Een geel waarschuwingsbord voor straling staat tussen de bomen in de sperzone rond Tsjernobyl.

Merk je in Nederland nog iets van Tsjernobyl? Dit meten ze na 40 jaar

gandr-collage (9)

De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

Loading