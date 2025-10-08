ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Radboud Universiteit brengt schade na bezetting gebouw in kaart

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 11:38
anp081025119 1
NIJMEGEN (ANP) - De Radboud Universiteit in Nijmegen controleert of activisten dinsdag schade hebben aangericht tijdens de bezetting van een gebouw. "Momenteel vindt een inspectie plaats van het gebouw, hoe het is achtergelaten, of er vernielingen zijn aangericht, hoe het ervoor staat met de apparatuur", laat de universiteit woensdag weten.
Ongeveer tien activisten van de pro-Palestijnse groep Nijmegen Student Encampment drongen dinsdag het Goudsmitpaviljoen binnen. Zij kregen later gezelschap van medestanders. Een deel van de groep zat in een laboratorium waar supergeleidende magneten en koelgassen worden opgeslagen. Die vormden "voor niet-deskundigen een risicovolle en potentieel levensgevaarlijke situatie", aldus de universiteit.
Het Radboud-bestuur vroeg de actievoerders "met klem" om te vertrekken, maar dat gebeurde niet. Daarom werd de politie ingeschakeld, die in de nacht van dinsdag op woensdag een einde maakte aan het protest. Bij die actie werden 23 mensen opgepakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

ANP-538391007

Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

anp071025093 1

Thunberg over Trump: hij heeft problemen met woedebeheersing

ANP-515161108

Waarom het zo goed voor je is om buitenlandse gerechten te proberen

Loading