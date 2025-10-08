Radboud Universiteit brengt schade na bezetting gebouw in kaart

NIJMEGEN (ANP) - De Radboud Universiteit in Nijmegen controleert of activisten dinsdag schade hebben aangericht tijdens de bezetting van een gebouw. "Momenteel vindt een inspectie plaats van het gebouw, hoe het is achtergelaten, of er vernielingen zijn aangericht, hoe het ervoor staat met de apparatuur", laat de universiteit woensdag weten.

Ongeveer tien activisten van de pro-Palestijnse groep Nijmegen Student Encampment drongen dinsdag het Goudsmitpaviljoen binnen. Zij kregen later gezelschap van medestanders. Een deel van de groep zat in een laboratorium waar supergeleidende magneten en koelgassen worden opgeslagen. Die vormden "voor niet-deskundigen een risicovolle en potentieel levensgevaarlijke situatie", aldus de universiteit.

Het Radboud-bestuur vroeg de actievoerders "met klem" om te vertrekken, maar dat gebeurde niet. Daarom werd de politie ingeschakeld, die in de nacht van dinsdag op woensdag een einde maakte aan het protest. Bij die actie werden 23 mensen opgepakt.