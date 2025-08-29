Noord-Koreaanse economie groeit het hardst in acht jaar

SEOUL (ANP/RTR) - De economie van Noord-Korea is vorig jaar het hardst gegroeid in acht jaar tijd. Dit schat de Zuid-Koreaanse centrale bank vrijdag. Volgens de Bank of Korea (BOK) is de groei onder meer te danken aan de uitbreiding van de banden met Rusland.

De schattingen van de BOK worden beschouwd als een van de betrouwbaarste over de economie van Noord-Korea, dat hierover zelf geen officiële gegevens publiceert. Een functionaris van de centrale bank spreekt van "aanzienlijke toenames" in de productie-, bouw- en mijnindustrieën. Zo zouden meer metalen producten zijn gemaakt voor wapens die naar Rusland worden geëxporteerd.

Ook op militair gebied zijn de twee landen dichter naar elkaar toegegroeid. Noord-Korea heeft wapens en troepen naar Rusland gestuurd om het land te steunen in de oorlog tegen Oekraïne.

De Noord-Koreaanse economie groeide in 2024 met 3,7 procent, aldus de BOK. Dat is de grootste toename sinds 2016, toen de economie met 3,9 procent groeide. In 2023 nam het bruto nationaal product van Noord-Korea nog toe met 3,1 procent, na drie jaren van krimp.