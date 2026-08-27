ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurswaarde Nvidia met honderden miljarden omhoog na cijfers

Economie
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 15:42
anp270826165 1
NEW YORK (ANP) - Nvidia behoorde donderdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York na het openen van de boeken. Het aandeel werd zo'n 7 procent hoger gezet. Omdat de beurswaarde van Nvidia al boven de 5 biljoen dollar lag, betekent deze koersstijging dat er rond de 350 miljard dollar aan beurswaarde bij is gekomen.
Nvidia is momenteel het waardevolste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. De grootste verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Ook voor het huidige kwartaal en het volgende boekjaar rekent het bedrijf op een aanhoudende sterke groei dankzij de enorme investeringen van grote techbedrijven in datacenters voor AI-toepassingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

shutterstock_2665199197

Vanaf 100.000 kilometer wordt een tweedehands auto ineens veel goedkoper

162242517_m

Er komt noodweer aan, vanaf vanavond alle hens aan dek

wanneer-je-deze-situatie-tegenkomt-in-spanje-moet-je-direct-ruimte-maken-als-je-het-zelf-doet-zonder-noodzaak-krijg-je-een-boete

Zie je in Spanje een doek uit een rijdende auto wapperen? Dit betekent het

generated-image

Smartphone niet meer het meest gestolen in vakantie

154167054_m

Is het nuttig om probiotica te slikken?

Loading