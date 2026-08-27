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NOC*NSF schaft voor golfers aanvullende eisen voor LA2028 af

Sport
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 15:49
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DEN HAAG (ANP) - NOC*NSF stelt geen aanvullende eisen meer voor golfers om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De sportkoepel is van mening dat de internationale kwalificatiecriteria voor de Spelen voldoende aansluiten bij de Nederlandse prestatiedoelstelling.
Doordat er meer gedetailleerde data beschikbaar is, kan NOC*NSF per sport nauwkeuriger beoordelen welke criteria passen bij de prestatiedoelstelling. "De internationale eisen zijn in veel gevallen strenger en meer sturend geworden", zegt André Cats, directeur topsport van NOC*NSF. "We zijn beter in staat de verschillende criteria met elkaar te vergelijken en te matchen met het niveau van het deelnemersveld. De noodzaak voor nationale eisen is hierdoor in een aantal sporten afgenomen."
NOC*NSF en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) hebben vastgesteld dat de internationale kwalificatiecriteria voor Los Angeles 2028 voldoende aansluiten bij de Nederlandse prestatiedoelstelling.
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