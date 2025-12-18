Beurswaarde Trump Media stijgt zo'n 42 procent na kernfusiedeal

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Trump Media & Technology was donderdag een grote winnaar op de beurs in New York. Beleggers zetten het bedrijf achter Donald Trumps socialemediabedrijf Truth Social zo'n 42 procent hoger na aankondiging van een miljardenfusie met TAE Technologies. Dat bedrijf is bezig met de ontwikkeling van kernfusietechnologie.

De deal betekent een nieuwe koerswijziging voor het verlieslatende socialemediabedrijf van de Amerikaanse president. Eerder werden nog plannen onthuld voor een breed scala aan nieuwe zakelijke activiteiten, waaronder het opslaan van crypto's, het aanbieden van financiële producten en het opzetten van markten voor sportweddenschappen.

Het aandeel, populair bij particuliere beleggers, heeft meer dan 70 procent van zijn waarde verloren in de afgelopen twaalf maanden. Tijdens Trumps verkiezingscampagne in 2024 ging de beurswaarde van Trump Media juist nog hard omhoog.