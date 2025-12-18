ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurswaarde Trump Media stijgt zo'n 42 procent na kernfusiedeal

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 22:28
anp181225223 1
NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Trump Media & Technology was donderdag een grote winnaar op de beurs in New York. Beleggers zetten het bedrijf achter Donald Trumps socialemediabedrijf Truth Social zo'n 42 procent hoger na aankondiging van een miljardenfusie met TAE Technologies. Dat bedrijf is bezig met de ontwikkeling van kernfusietechnologie.
De deal betekent een nieuwe koerswijziging voor het verlieslatende socialemediabedrijf van de Amerikaanse president. Eerder werden nog plannen onthuld voor een breed scala aan nieuwe zakelijke activiteiten, waaronder het opslaan van crypto's, het aanbieden van financiële producten en het opzetten van markten voor sportweddenschappen.
Het aandeel, populair bij particuliere beleggers, heeft meer dan 70 procent van zijn waarde verloren in de afgelopen twaalf maanden. Tijdens Trumps verkiezingscampagne in 2024 ging de beurswaarde van Trump Media juist nog hard omhoog.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538927528

Gooische lijstjes: dit zijn de 24 grootste 'kaknamen' voor jongens en meisjes

ANP-492304980

Leven als een koning voor 1500 euro per maand: dit zijn de goedkoopste landen om te wonen als Nederlander

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

ANP-463518267

Lig je vaak wakker? Deze truc komt van een van de meest vooraanstaande slaaponderzoekers

ANP-523765250

Minister Bruins - geroepen door god - maakte er een puinhoop van. Maar hij wil terug

254053713_m

Spiedende buren: groeiende ergernis over deurbelcamera

Loading