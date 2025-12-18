Herstelplan Nike-topman Elliott Hill oogt succesvol

BEAVERTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Sportkledingfabrikant Nike profiteert van een aanhoudende vraag naar zijn hardloopschoenen. Daarmee lijkt het herstelplan van topman Elliott Hill vruchten af te werpen. Nike voert onder meer een grote marketingcampagne om de felle concurrentie van opkomende merken in Noord-Amerika af te weren.

De totale omzet steeg in het tweede kwartaal van Nike's gebroken boekjaar met 1 procent tot 12,4 miljard dollar. De winst viel wel een derde terug tot 792 miljoen dollar. Maar de cijfers waren beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

De aandelen van Nike daalden donderdag wel in de nabeurshandel op Wall Street. Dat is waarschijnlijk omdat het bedrijf blijft kampen met druk van importheffingen. Ook drukken pogingen om verouderde voorraden op te ruimen op de marges. In China en met het merk Converse, eigendom van Nike, gaan de zaken ook nog niet zo goed.

Nike kampte langere tijd met tegenvallende verkopen. Daardoor moest John Donahoe ruim een jaar terug vertrekken als topman. Hij werd opgevolgd door oudgediende Hill, die het bedrijf weer moet laten groeien.