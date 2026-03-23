Beurzen Azië alweer hard omlaag, olieprijzen hoger

De aandelenbeurzen in Azië gingen maandag hard omlaag door zorgen bij beleggers over de oorlog in het Midden-Oosten. De olieprijzen stegen na het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump van afgelopen zaterdag dat hij Iraanse energiecentrales zal aanvallen als Iran niet binnen 48 uur de Straat van Hormuz volledig heropent voor de scheepvaart.

Teheran dreigde daarop met nog meer aanvallen op energiefaciliteiten in de Golfregio. Door eerdere aanvallen is grote schade veroorzaakt aan gasinstallaties in bijvoorbeeld Qatar. Iran zei ook de Straat van Hormuz volledig af te zullen sluiten. Via die route wordt een vijfde van alle olie en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de wereld verscheept. Met de nieuwe dreigementen kan het conflict verder escaleren.

De Nikkei in Tokio zakte 3,6 procent en de Kospi in Seoul kelderde meer dan 6 procent. In Hongkong en Shanghai stonden minnen tot 3,7 procent op de borden. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 98,96 dollar en Brentolie kostte 0,5 procent meer op 112,74 dollar per vat.