Ambulances van Joodse organisatie in Londen in brand gestoken

door anp
maandag, 23 maart 2026 om 6:45
LONDEN (ANP/RTR) - Vier ambulances van een Joodse organisatie in het noorden van Londen zijn in de nacht van zondag op maandag in brand gestoken, meldt de Britse politie. Zij zegt de brandstichting te behandelen als een "antisemitisch haatmisdrijf".
"Er is een onderzoek gestart nadat vier ambulances van de Jewish Community Ambulance Service in Golders Green in brand zijn gestoken," stelt de Metropolitan Police in een verklaring. "Agenten zijn nog ter plaatse."
De ambulances waren eigendom van Hatzola, een non-profit vrijwilligersorganisatie die reageert op medische noodgevallen.
Explosies
Nabijgelegen woningen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen in de buurt zijn tijdelijk afgesloten, meldt de politie in een verklaring. Er zijn geen gewonden gevallen.
Ook werden er explosies gemeld. Volgens de politieverklaring waren dat waarschijnlijk "gasflessen aan boord van de ambulances" die door het vuur ontploften.
Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

Wilders waarschuwt Trump voor Nederlandse premier. "Jetten is niet te vertrouwen"

Darmkanker rukt op onder jongere volwassenen. De reden is simpel

In deze beroepen is de kans op een echtscheiding het grootst

22 landen, waaronder Nederland, willen de Straat van Hormuz vrijmaken

Zo kun je veel meer was kwijt op je wasrek

