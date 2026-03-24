Shell-baas voorziet ook verstoring gas- en olietoevoer Europa

Economie
door Redactie
dinsdag, 24 maart 2026 om 18:40
bijgewerkt om dinsdag, 24 maart 2026 om 18:53
Europa krijgt binnenkort te maken met dezelfde verstoring in de aanvoer van brandstoffen die landen in Azië al raakt, meent Shell-topman Wael Sawan. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de afsluiting van de Straat van Hormuz kunnen Golfstaten veel moeilijker hun olie en gas exporteren. Dit leidde onder andere in de Filipijnen, India, Cambodja en Myanmar al tot schaarste aan olie of gas.
"We proberen met overheden te werken, om ze te waarschuwen over de knoppen waaraan ze moeten draaien, inclusief de vraagkant en wat ze moeten doen rondom opslag", zei Sawan op een energiecongres van S&P Global in de Texaanse stad Houston.
Hij stelde dat de impact van de oorlog van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran zich steeds verder uitbreidt. Eerst raakte het conflict de toevoer van brandstoffen naar Zuid-Azië, vervolgens Zuidoost-Azië en daarna Noordoost-Azië. Nu april nadert, zou ook Europa met tekorten te maken kunnen krijgen.
