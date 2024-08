B&B Vol liefde: Albert heeft wéér gezoend en Louise moet nu echt ophouden

Nieuwe mensen met wie het soms wel en soms niet gezellig is in de B&B's, maar er gebeurt in ieder geval wel wat, behalve bij Arno dan. Daar wordt docent Simon weggestopt in de caravan. En dan weet je het wel.

Het gemoedelijke samenzijn van Anja en Peter wordt ruw verstoord door de komst van Gerard, een opvallende verschijning met zijn knalgroene bril en grote hoed. Ondanks zijn kennelijk Franse roots stamelt hij iets onverstaanbaars in de boulangerie, waar de verkoopster op wonderbaarlijke wijze uit weet op te maken dat hij twee aardbeientaartjes wil. De begroeting met Anja is ongemakkelijk, onder meer omdat ze meteen weer moet laten zien hoe kordaat ze is: ze wil niet zoenen. Dan krijgt hij ook nog een nagel van kat Piet in zijn arm, iets wat bijna een welkome afleiding is tijdens de tergende stilte, die valt bij de koffie. Even later gaat het op de rommelmarkt iets beter. Anja vermaakt zich redelijk met haar "twee robuuste baardmannen", maar haar hart veroveren doen ze niet.

Géén Pippi Langkous

Arno laat zich vandaag van zijn vileine kant zien. Docent Simon kan geen goed doen. Toegegeven, wie na zijn 16de nog over Pippi Langkous begint, is ook gewoon irritant: ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan, uch. De man schuwt duidelijk het cliché niet als hij ook nog met I am what I am van Gloria Gaynor komt aanzetten. Arno moet eigenlijk al direct niets van hem hebben. Zijn humor, zijn cadeaus, eigenlijk zijn hele aanwezigheid werkt de Drent op zijn zenuwen. De man wordt ver weggestopt in de caravan, in de hoop dat hij in het niets oplost.

Net carnaval

Albert wil het liefst een harem. Of in ieder geval: hij kan niet kiezen. "Ik heb een luxeprobleem. Ik zou van een twee willen maken, ik vind ze allebei leuk." Hij heeft nog een lichte voorkeur voor Joyce, maar de kijker schreeuwt: doe het niet, neem Alice. Die past niet alleen veel beter bij hem, ze komt ook een stuk echter over. Gelukkig heeft ze haar trouwplannen snel in de ijskast gezet, toen ze merkte dat ze daar Albert mee de stuipen op het lijf joeg. De beide dames doen ondertussen heel erg hun best om géén, nee echt géén concurrenten te zijn. Maar vriendinnen, zoals ze beweren? Dat gelooft niemand. Albert heeft inmiddels ook met Alice gezoend. "Het is alsof je jong bent met carnaval. Je mag iedereen op zijn bek zoenen, vinden ze allemaal prima", aldus de 64-jarige kasteelheer, die trots is dat hij zijn kwajongen voorlopig in zijn broek gelaten heeft.

Weer vissen

Louise etaleert haar feitenkennis aan Robert-Jan. Oh wat weet ze veel over Schotland, maar in tegenstelling tot wat ze denkt, pakt ze de jager er niet mee in. "Ze praat me naar de mond, ze zegt: dit weet ik, dat weet ik, maar ik wil weten wie zij echt is." Het is allemaal wel erg serieus en dat gekoketteer met haar Schotse roots hebben we nu ook wel gehoord. Gaan die eigenlijk verder dan dat ze er vroeger een paar keer op vakantie is geweest?

Hopelijk kan Margreeth-lookalike Suzanne weer een beetje de luchtigheid terugbrengen die de Heiloose mee naar huis heeft genomen. Tijdens het vissen in ieder geval wel. Waar Louise er een bloedserieuze wedstrijd van maakt - ze is uiteraard een fervent jager en visser - vindt Suzanne (niet in tijgerprint, maar in goud) het vooral lachen. En dan vangt ze ook nog eens een enorme vis. Leukste moment van de aflevering: Suzanne die smeekt of ze alsjeblieft die smerige, gevangen vis mag loslaten.