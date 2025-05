Chipbedrijf Nvidia blijft in razend tempo groeien dankzij AI

SANTA CLARA (ANP) - Chipbedrijf Nvidia heeft in het eerste kwartaal een 69 procent hogere omzet geboekt dan een jaar eerder. De winst steeg ook aanzienlijk. Het Amerikaanse concern is de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor geavanceerde kunstmatige intelligentie en profiteert van de forse investeringen die techbedrijven als Google, Amazon, Meta en OpenAI doen op dat gebied.

De omzet van 44,1 miljard dollar was hoger dan analisten hadden verwacht. De winst steeg in de drie maanden tot en met 27 april op jaarbasis 26 procent tot bijna 18,8 miljard dollar.

Nvidia kwam ook met een waarschuwing. In april legde de Amerikaanse regering de export van H20-chips naar China aan banden. Nvidia had deze halfgeleiders specifiek ontwikkeld voor de Chinese markt, zodat ze niet geavanceerd genoeg zouden zijn om onder eerdere Amerikaanse exportrestricties te vallen. Dit kost Nvidia naar verwachting 8 miljard dollar aan omzet in het tweede kwartaal.