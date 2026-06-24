Beurzen in New York voorzichtig in de plus na techuitverkoop

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden plussen geopend, na de uitverkoop in de techsector op Wall Street van deze week. Beleggers kijken vooral uit naar de cijfers van geheugenchipfabrikant Micron Technology die nabeurs naar buiten komen. Daarbij zal vooral worden gekeken in hoeverre de AI-hausse doorwerkt in de resultaten en verwachtingen van Micron.

Eerder deze week leed vooral de technologiegraadmeter Nasdaq forse verliezen door de sterk dalende koersen van chipbedrijven. De Nasdaq noteerde woensdag kort na opening 0,6 procent hoger op 25.734 punten. Chipfondsen openden gemengd. Nvidia, Broadcom en Micron stegen tot net geen 2 procent. AMD, Intel en Qualcomm gaven tot 3 procent prijs.

De Dow-Jonesindex ging in de vroege handel 0,1 procent vooruit tot 51.731 punten en de breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 7397 punten.

AI-chipbedrijf Cerebras Systems was een opvallende verliezer met een daling van ruim 14 procent door tegenvallende winstverwachtingen. Cerebras maakte in mei zijn debuut op Wall Street.

SpaceX daalde 3 procent. Op dinsdag sloot het aandeel van het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk iets hoger na de verliezen in de voorgaande handelssessies waarbij honderden miljarden dollars aan beurswaarde verloren gingen.

FedEx verloor 1,4 procent. De grote post- en pakketbezorger kwam met cijfers die niet goed werden ontvangen door beleggers. Alphabet noteerde juist een kleine plus van 0,7 procent. Het moederbedrijf van Google treedt toe tot de Dow-Jones Industrial Average in plaats van Verizon Communications.

De olieprijzen gingen omlaag nu er steeds meer schepen door de Straat van Hormuz varen. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 4,5 procent tot 69,93 dollar per vat en Brentolie werd 4,6 procent goedkoper op 73,66 dollar per vat. De internationale maatstaf voor olieprijzen zakte voor het eerst sinds het begin van de Iranoorlog tot onder de 75 dollar.

Daarnaast is er opnieuw aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten. Iran en de Verenigde Staten hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd over bepaalde zaken zoals betalingen in Iran en de Straat van Hormuz en de oorlog tussen Israël en Libanon.