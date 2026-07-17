Vakbonden eisen beter werkklimaat voor beveiligers Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers op de luchthaven verbeteren. Dat eisen vakbonden CNV en FNV die binnen een week met de luchthaven om tafel willen. Schiphol heeft eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven dat actief is op de luchthaven teruggebracht van vijf naar drie. De luchthaven wil daarmee meer grip krijgen op de dienstverlening, maar volgens de vakbonden is de situatie voor beveiligers verslechterd.

"Het is veel te warm, er zijn veel te weinig mensen, de roosters kloppen niet, naar het toilet gaan kan nauwelijks, er zijn te weinig vrouwen op de lanes. Beveiligers beschrijven een onwerkbare situatie die nu al maanden duurt", stelt CNV-onderhandelaar Erik Honkoop.

De vakbonden stellen acht eisen aan Schiphol en de drie beveiligingsbedrijven, zoals een hitteprotocol en een minimaal aantal vrouwen per security lane. "Er moeten nu echte, merkbare verbeteringen komen. Dat is in het belang van de beveiligers, maar uiteindelijk ook van de beveiligingsbedrijven en Schiphol zelf."