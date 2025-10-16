Beurzen New York sluiten lager na problemen bij regionale banken

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De handelssessie begon positief. Dat sloeg om nadat twee regionale banken problemen hadden gesignaleerd bij een van hun cliënten.

Zion Bancorp eindigde ruim 13 procent lager na de melding van een afschrijving van 50 miljoen dollar op een lening aan een fonds dat belegt in hypotheken. Daarbij zei de bank slachtoffer te zijn geweest van fraude. Western Alliance kelderde 10 procent. De bank zei hetzelfde bedrijf te hebben aangeklaagd vanwege vermeende fraude rond een kredietfaciliteit.

Door de affaire kunnen beleggers gaan twijfelen aan de stappen die deze banken zetten om risico's rond leningen te beperken, schreven analisten van financieel dienstverlener Raymond James volgens persbureau Reuters. Het nieuws volgt bovendien kort op spraakmakende faillissementen van de kredietverstrekker voor auto's Tricolor en auto-onderdelenleverancier First Brands, die banken al honderden miljoenen euro's hebben gekost.

De S&P 500 zakte 0,6 procent tot 6629,07 punten. De Dow-Jonesindex verloor 0,7 procent tot 45.952,24 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 0,5 procent lager op 22.562,54 punten.

In 2023 vielen enkele middelgrote banken in de Verenigde Staten om na het echec bij Silicon Valley Bank. De nieuwe problemen bij de regionale banken lijken vooralsnog geïsoleerd, zei strateeg Steve Sosnick van Interactive Brokers tegen persbureau Bloomberg. Hij ziet nog geen aanwijzingen dat de kwestie ook andere spelers in de financiële sector raakt.

Op de beurzen was ook veel aandacht voor de kwartaalresultaten van enkele grote bedrijven. Hewlett Packard Enterprise (HPE) kelderde ruim 10 procent. De fabrikant van netwerkapparatuur en servers gaf een teleurstellende verwachting af voor het nieuwe boekjaar.

Softwareleverancier Salesforce was een belangrijke stijger met een plus van 4 procent. Het bedrijf presenteerde tegenover beleggers ambitieuze groeidoelen. De omzet stijgt daarbij tot 2030 jaarlijks met 10 procent.

De euro koerste ongeveer 0,1 procent hoger ten opzichte van de dollar en was 1,1690 dollar waard. De olieprijzen daalden met ongeveer 1,3 procent.