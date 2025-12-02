Beurzen New York sluiten licht hoger na herstel bitcoin

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met bescheiden winsten de handel uitgegaan. Een dag eerder sloten de belangrijkste graadmeters nog met aanzienlijke verliezen nadat de bitcoin en andere cryptomunten onderuit waren gegaan. Dinsdag herstelde de bitcoin, 's werelds meest verhandelde cryptomunt, weer van de val begin deze week.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 47.474,46 punten. De S&P 500 won 0,3 procent tot 6829,37 punten en techbeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 23.413,68 punten.

De bitcoin herstelde grotendeels van de klap van maandag en steeg 5,6 procent tot een waarde van ruim 91.000 dollar. Aandelen van de cryptobeurs Coinbase stegen daarop 1,3 procent in waarde. De beursgenoteerde opkoper van bitcoins Strategy won bijna 6 procent.

Beleggers hadden ook oog voor de overnamestrijd rondom de entertainment- en streamingactiviteiten van Warner Bros. Discovery, waar ook het platform HBO Max onder valt. Volgens The Wall Street Journal heeft concurrent Netflix zijn bod voor die onderdelen verhoogd. Ook branchegenoten Paramount en Comcast zouden nog interesse hebben in het media- en entertainmentconcern. Warner Bros. Discovery eindigde bijna 3 procent hoger.

Rentebesluit

De financiële markten kijken al uit naar volgende week, als de Federal Reserve zijn laatste rentebesluit van het jaar bekendmaakt. Tegelijkertijd verwerken ze de opmerking van president Donald Trump dat hij al begin volgend jaar aankondigt wie in het voorjaar de nieuwe voorzitter van de Fed wordt. Trump bekritiseerde de Fed dit jaar vaak omdat die in zijn ogen de rente niet snel genoeg verlaagde. Volgens mediaberichten is economisch adviseur Kevin Hassett van het Witte Huis een belangrijke kandidaat.

De olieprijzen gingen omlaag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 58,62 dollar per vat. Brentolie zakte ook 1,2 procent tot 62,43 dollar per vat. De euro steeg 0,1 procent ten opzichte van de dollar en was 1,1622 dollar waard.