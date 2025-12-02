ECONOMIE
Trump maakt keuze nieuwe Fed-voorzitter begin 2026 bekend

Economie
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 22:27
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump maakt begin volgend jaar bekend wie de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve wordt. De termijn van Jerome Powell als preses van de centralebankenkoepel eindigt in mei. Trump vertelde journalisten dat hij al weet wie de opvolger zal zijn. Amerikaanse media meldden onlangs dat Kevin Hassett, een belangrijke economisch adviseur van Trump, favoriet is om de Fed voor te zitten.
De president liet het afgelopen jaar vaak zijn ongenoegen blijken over de huidige voorzitter Powell. Trump vindt dat de Fed onder diens voorzitterschap veel te traag was met het verlagen van de rente.
De Fed beslist in principe onafhankelijk van de politiek over het rentebeleid. Trump doet echter pogingen om zijn invloed daarop te vergroten. Hij benoemde eerder zijn economisch adviseur Stephen Miran als bestuurslid van de Fed. Hij riep Powell eerder tevergeefs op zijn functie neer te leggen en probeerde een ander bestuurslid, Lisa Cook, per direct te ontslaan.
