ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inval FIOD in woning, volgens omroep bij oud-topman Damen

Economie
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 22:55
anp021225217 1
UTRECHT (ANP) - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag een inval gedaan in een woning in het Zuid-Hollandse dorp Noordeloos, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Rijnmond. Volgens die regionale omroep gebeurde dat bij de woning van Kommer Damen, de voormalige topman van scheepsbouwer Damen.
De inval is opvallend. Een week geleden begon een grote rechtszaak tegen Damen, dat wordt verdacht van jarenlange omkoping bij de verkoop van schepen in meerdere landen. Kommer Damen, die nu de raad van commissarissen van de scheepsbouwer voorzit, is een verdachte in de strafzaak. De scheepsbouwer wordt ook verdacht van het omzeilen van sancties tegen Rusland.
De FIOD begon het onderzoek naar de vermeende corruptie en valsheid in geschrifte door Damen ongeveer tien jaar geleden. De doorzoeking in Noordeloos van dinsdag gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, meldt de woordvoerder. Verdere details geeft de FIOD niet.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

ANP-542244528

Donderdag staat de uitslag van Marco Borsato's rechtszaak gepland: dit zijn de drie mogelijke uitkomsten

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

1f0ad287e421f8c822e07ff42470a142,f516e554

Duitsland zet raketschild aan: hoe Arrow 3 ons wel en niet beschermt

Loading