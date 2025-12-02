Inval FIOD in woning, volgens omroep bij oud-topman Damen

UTRECHT (ANP) - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag een inval gedaan in een woning in het Zuid-Hollandse dorp Noordeloos, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Rijnmond. Volgens die regionale omroep gebeurde dat bij de woning van Kommer Damen, de voormalige topman van scheepsbouwer Damen.

De inval is opvallend. Een week geleden begon een grote rechtszaak tegen Damen, dat wordt verdacht van jarenlange omkoping bij de verkoop van schepen in meerdere landen. Kommer Damen, die nu de raad van commissarissen van de scheepsbouwer voorzit, is een verdachte in de strafzaak. De scheepsbouwer wordt ook verdacht van het omzeilen van sancties tegen Rusland.

De FIOD begon het onderzoek naar de vermeende corruptie en valsheid in geschrifte door Damen ongeveer tien jaar geleden. De doorzoeking in Noordeloos van dinsdag gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, meldt de woordvoerder. Verdere details geeft de FIOD niet.